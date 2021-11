Zawiasy do drzwi

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie elementy w drzwiach, nawet te najmniejsze, odgrywają ważną rolę. Każda z części służy do czegoś innego i odpowiada za inne zadania. Do czego potrzebne są zawiasy do drzwi? Czy ich wybór ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie oraz na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Zapraszamy do lektury!

Jaką funkcję pełnią zawiasy do drzwi?

Zawiasy do drzwi to jeden z tych elementów okuć meblowych, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale i nie tylko. Odpowiadają one za działanie skrzydeł, które zawieszone są na ośnieżycy. Dzięki temu elementowi drzwi chodzą gładko, zapewniając tym samym komfort ich użytkowania przez domowników.

Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Jak już wspominaliśmy, zawiasy do drzwi pełnią bardzo ważne funkcje, dlatego ich wybór powinien być świadomy. Wybierając je do swoich drzwi warto zwrócić uwagę na takie cechy jak materiał wykonania, czy też klasa trwałości. Inny rodzaj zawiasów wybierze się do ciężkich, drewnianych drzwi, natomiast inny do drzwi tarasowych lub balkonowych.

Obecnie na rynku można dostać przeróżne zawiasy: od tych aluminiowych, aż po te wykonane ze stali lub mosiądzu. Wyłącznie od Ciebie zależy to, które z nich wybierzesz. Pamiętaj jednak, by nie oszczędzać na tym elemencie, a z pewnością posłuży Ci na lata i nie będziesz musiał go często wymieniać.