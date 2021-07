Jak wymierzyć wielkość wkładki?

Ustalenie właściwego rozmiaru wkładki to właściwie najważniejsze i jedyne kryterium, którym trzeba kierować się podczas jej wyboru. Oznacza się ją za pomocą wartości A i B, które opisują odległość od osi otwierania aż do mocowania w krawędzi. Odpowiednio dopasowana wkładka do zamka może wystawać maksymalnie 2-3 mm poza szyld zewnętrzny. W ten sposób dodatkowo chroni miejsce przed włamaniem.

Montowanie wkładki do zamka

Jeśli dopasowana wkładka do zamka jest już gotowa, czas przystąpić do samego procesu wymiany:

odkręcić śruby mocującą i zewnętrze zewnętrzne.

wsadzić klucz do zamka, przekręcić o 45 stopni w prawo, później w lewo

sprawdzić czy nowa wkładka do zamka jest identyczna co stara

ponownie przełożyć klucz w prawo i umieścić w nim wkładkę

powtórzyć wszystkie kroki w odwrotnej kolejności

przykręcić ponownie śruby

Po wykonaniu powyższych czynności należy sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, a finalnie dokręcić szyld. Gotowe!